Rigassificatori Gnl a capacità ridotta: persi 2 miliardi di metri cubi

I tre impianti italiani hanno rigassificato - nella prima metà del 2022 - solo un miliardo di metri cubi in più rispetto all'anno scorso. Troppo poco per compensare il metano in meno in arrivo dalla Russia.

In Italia abbiamo tre rigassificatori - i siti necessari a far tornare allo stato solido il gas liquefatto, trasportato allo stato liquido via mare - che l'anno scorso hanno introdotto nella rete nazionale 10 miliardi di metri cubi di gas. Circa un settimo del consumo nazionale annuo. Quest'anno avremmo avuto la possibilità di spingerci fino a 16 miliardi, contribuendo notevolmente a ridurre la dipendenza dal gas russo che arriva tramite gasdotto.

Obiettivo mancato

Non possiamo che parlare al passato perché ormai l'obiettivo di 6 miliardi di metri cubi aggiuntivi non è più raggiungibile per quest'anno. Secondo i dati Snam elaborati da Sky TG24, nella prima metà dell'anno infatti i rigassificatori hanno immesso nella rete soltanto un miliardo di metri cubi in più rispetto all'anno scorso. Per il 2022 dunque l'obiettivo massimo di recupero di gas, per compensare il calo delle importazioni dalla Russia, si fermerà a 4 miliardi. Sempre che da oggi in poi gli impianti lavorino a pieno ritmo.