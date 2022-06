2/11 ©IPA/Fotogramma

Stando alla bozza, si prevede che Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) – per “ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi” elettrici – annulli, per il terzo trimestre dell’anno in corso, “le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW”, anche connesse in media, alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico

Energia, bollette in rialzo: +17% luce e +27% gas