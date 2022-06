Energia, bollette in rialzo: verso +17% luce e +27% gas

9/10 ©IPA/Fotogramma

Un panel di economisti sentito dal Financial Times vede sempre più vicina una recessione in Usa ed Europa. Per l'Italia, un simile scenario è esacerbato dal rischio-spread, ieri tornato brevemente sopra la soglia dei 200 punti base per poi chiudere a 198 mentre la Bce lavora al suo 'scudo': i dettagli arriveranno "nelle prossime settimane" come anticipa il Governatore portoghese Mario Centeno, ma non ci sarà il riferimento a un 'target' dei differenziali