G7, verso nuove sanzioni contro Mosca: le misure di cui si discute

I leader riuniti a Elmau, Germania, continuano a lavorare su nuove misure che colpiscano l'economia russa. "Siamo determinati a ridurre le entrate della Russia, comprese quelle provenienti dall'oro", si legge nella dichiarazione finale. Michel: "Fare in modo che sanzioni non vadano a nostro discapito". Zelensky in videoconferenza: "Intensificarle". I Paesi G7 hanno dichiarato che esploreranno "l'ipotesi utilizzo dei beni congelati russi" per la ricostruzione dell'Ucraina