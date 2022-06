3/10 ©IPA/Fotogramma

Il divieto di importazione, che dovrebbe entrare in vigore a breve, si applicherà all'oro di nuova estrazione o raffinato. Non riguarda l'oro di origine russa precedentemente esportato dalla Russia e non è prevista l'estensione delle restrizioni all'oro russo acquistato legittimamente prima dell'entrata in vigore del divieto di importazione

G7 Germania, al tavolo price cap sul petrolio. Stop a oro russo