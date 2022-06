1/17 ©Ansa

Nel Regno Unito è in corso uno storico sciopero delle ferrovie, il maggiore in oltre 30 anni. Per tre giorni – oggi, giovedì e sabato – nel Paese è rischio paralisi e, tra ritardi e cancellazioni, i pendolari stanno subendo grossi disagi

