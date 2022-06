Voli cancellati, scioperi e ritardi: cosa succede al trasporto aereo

1/11

Grandi compagnie e scali strategici che riducono preventivamente il numero delle partenze. Voli cancellati a poche ore dall'imbarco. Disguidi in aeroporto con lunghe code al check in. Il primo sciopero europeo in programma per chiedere migliori condizioni contrattuali al colosso low cost Ryanair. Nelle prossime settimane l'avvio delle vacanze estive potrebbe trasformarsi in un viaggio da incubo per molti passeggeri in Europa.

Ryanair, nuovo sciopero: stop ai voli sabato 25 giugno