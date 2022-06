Estate 2022, i 20 libri di viaggio da mettere in valigia

2/20

"TUTTO IL BLU DEL CIELO" di Melissa Da Costa, Rizzoli - “Cercasi compagno/a di viaggio per un’ultima avventura”: comincia così il libro. Un annuncio su un sito in cui Emile, ventiseienne affetto da Alzheimer precoce, cerca un 'compagnon de route' per un viaggio che ha sempre rimandato. A rispondere è Joanne che lo accompagnerà in camper tra le vette dei Pirenei e i borghi dell’Occitania. Da leggere per riscoprire la meraviglia delle piccole cose

