Von der Leyen: Ue si prepari a nuovi tagli di gas dalla Russia

"Dobbiamo prepararci a ulteriori interruzioni delle forniture di gas, persino a un'interruzione completa della fornitura da parte della Russia. Putin continua a usare l'energia come un'arma. Per questo la Commissione sta lavorando a un piano di emergenza europeo. Presenteremo questo piano e gli strumenti necessari entro la metà di luglio". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando alla Plenaria dell'Eurocamera, invitando a "ripensare" le regole di governance economica per "organizzare la crescita in un contesto politico ed economico stravolto" (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG 24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).