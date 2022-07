2/10 ©IPA/Fotogramma

I lavori dovrebbero durare solamente 10 giorni. In Europa c’è però nervosismo: in molti pensano che la Russia possa utilizzare la manutenzione ordinaria del Nord Stream 1 come un pretesto per uno stop definitivo alle forniture di gas verso il Continente, già significativamente ridotte rispetto ai flussi ordinari. In mattinata, Eni ha annunciato che Gazprom ha ridotto di un terzo i volumi di gas destinati all'Italia per la giornata di oggi

