2/10 ©IPA/Fotogramma

Secondo lo studio “Azioni per la riduzione del fabbisogno nazionale di gas nel settore residenziale" per risparmiare si dovrebbe abbassare di 1 grado il riscaldamento in casa, ridurre di un'ora al giorno l’accensione dei termosifoni e di 15 giorni l’anno il periodo di utilizzo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia