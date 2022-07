Conte: "Se qualcuno vuol lasciare lo faccia subito"

"Rispetto qualche opinione dissenziente espressa al nostro interno, nonostante una linea chiara appoggiata dalla stragrande maggioranza dei colleghi. Se ci sono persone che vogliono lasciare mi dispiace, non sarebbe a cuor leggero per me come leader, ma c'è bisogno di chiarezza. Se qualcuno ritiene di non poter condividere un percorso così partecipato e condiviso, faccia la propria scelta in piena libertà, in maniera chiara, subito e senza ambiguità". Lo ha detto Giuseppe Conte, chiudendo l'assemblea dei gruppi parlamentari del M5s.