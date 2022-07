3/10 ©Ansa

Poi c’è Fabiana Dadone, ministra delle Politiche giovanili, in precedenza ministra della Pubblica Amministrazione per il governo Conte II. Nelle ultime ore ha fatto discutere il fotomontaggio postato dal suo compagno, in cui si mostra la ministra come contestatrice di Draghi

Mattarella, i meme del web sulla crisi del governo Draghi