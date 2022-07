A dirlo è la portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova, in risposta alle parole di Di Maio che, ieri, si era detto dispiaciuto nel vedere che in Russia "si festeggia" l'indebolimento italiano". "Non capisce nulla di quello di cui si occupa", attacca la portavoce

Sullo sfondo della crisi politica in corso in Italia, Mosca auspica per l'Italia "un governo non asservito agli interessi americani". A dirlo, in un commento all'Agi, è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Si tratta di un affare interno all'Italia", ha detto, "ma visto che il ministro degli Esteri italiano si è permesso di menzionare la Russia nell'ambito della crisi di governo, gli rispondo che auguro al popolo italiano un governo che si occupi di risolvere i problemi creati dai suoi predecessori e non di servire gli interessi degli americani". La dichiarazione arriva dopo le parole di Di Maio che, ieri, si era detto dispiaciuto nel vedere che a Mosca "si festeggia" l'indebolimento dell'Italia, dopo le dimissioni del premier Draghi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).