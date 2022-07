Crisi governo, Medvedev: "Via Johnson e Draghi, chi sarà il prossimo?"

Post sarcastico su Telegram di Dmitri Medvedev, ex presidente russo e attuale vice presidente del Consiglio di Sicurezza di Mosca. Il "falco" russo ha condiviso una foto con i due leader europei e un punto interrogativo, come a dire "Chi sarà il prossimo?"

Post sarcastico su Telegram di Dmitri Medvedev, ex presidente russo e attuale vice presidente del Consiglio di Sicurezza di Mosca sulla crisi di governo italiana (LO SPECIALE - IL LIVEBLOG). Il falco russo ha condiviso su Telegram una foto con il primo ministro Mario Draghi, il premier britannico uscente Boris Johnson e un riquadro con un punto di domanda rosso, come a chiedersi chi sarà il prossimo leader europeo che ha apertamente contrastato la guerra russa in Ucraina a dimettersi.

Già nei giorni scorsi Medvedev si era fatto sentire dopo le dimissioni del premier britannico scrivendo, sempre su Telegram, "i migliori amici dell'Ucraina se ne vanno. La Vittoria è in pericolo! Il primo è andato...".