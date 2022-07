Bonaccini: "Italia non può permettersi crisi al buio"

"L'Italia non può permettersi una crisi al buio. Né lo merita, ancora dentro una pandemia, nel pieno di una crisi energetica, con una guerra in corso nel cuore dell'Europa". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. "Affossare il Governo in nome del sostegno ai redditi delle famiglie o della lotta alla povertà è una contraddizione in termini", prosegue Bonaccini, indicando come obiettivi "la pace da ritrovare e i segnali di ripresa da consolidare, in primo luogo per il lavoro". "Bisogna che ciascuno ritrovi subito il senso del limite e si scongiuri questa crisi. Tutte le forze politiche che hanno sostenuto sin qui l'esecutivo chiedano a Draghi di restare e antepongano l'interesse degli italiani a quelli di parte", conclude il governatore.