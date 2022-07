Crisi governo, Meloni e Salvini: "Al voto". Pd: “Draghi riparta”

9/11 ©Ansa

"Vogliamo prima di tutto ribadire la nostra ammirazione per come Mario Draghi ha guidato l'Italia in questo anno e mezzo", ha detto il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. "Più Europa insieme ad Azione si batterà in ogni modo per evitare che le politiche positive messe in campo da Draghi lascino il passo a quelle sovraniste e populiste negative per il Paese. E lavora perché l'esperienza di Draghi non si esaurisca ora"