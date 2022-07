1/10 ©Ansa

Giornata cruciale per il governo Draghi. Il MoVimento Cinque Stelle, compatto, non ha votato la fiducia al Dl Aiuti, oggi all’esame del Senato. Il provvedimento ha comunque ottenuto numeri sufficienti: 172 sì e 39 no. La fiducia c’è, ma la tenuta dell’esecutivo è incerta. Appena concluso il voto, il premier è salito al Quirinale, dove è stato circa un'ora. In stand by il Consiglio dei ministri che era in programma per le 15:30

