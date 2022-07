Governo, l’incertezza pesa sui dossier economici più caldi

C’è ancora molta strada da fare per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa finanziato dall’Europa da cui dipende la crescita del Paese. Incognite anche per la Legge di Bilancio, dove potrebbe trovare spazio il taglio delle tasse per i lavoratori e nuove regole per andare in pensione

Al giro di boa ci siamo arrivati: i 45 obiettivi del Recovery Fund da centrare entro la fine di giugno sono stati raggiunti e ora aspettiamo che l’Unione Europea certifichi che abbiamo fatto bene i compiti a casa per poterci inviare i 24,1 miliardi che porta in dote la seconda rata del programma continentale di aiuti.

Sotto esame permanente

Ma non ci si può riposare: l’esame continua ed entro fine anno dobbiamo raggiungere ulteriori 55 traguardi, per avere così altri 21,8 miliardi, perché il patto con Bruxelles è che i soldi (quasi tutti i 191,5 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa) si incassano se si rispetta la tabella di marcia. Siamo in una fase cruciale: dopo la partenza bisogna iniziare a fare sul serio con cantieri e opere di vario tipo (appalti per digitale, ambiente, sanità), per i quali serve una macchina burocratica rapida ed efficiente.

Rebus riforme

E bisogna andare spediti con le riforme: per mandarle in porto tocca alla politica non perdere tempo. Ci sono decine di norme da approvare nei prossimi mesi e tra queste alcune, come Fisco e Concorrenza, impantanate in Parlamento. Il tutto condito da alcuni ingredienti non previsti quando Mario Draghi è arrivato a Palazzo Chigi: guerra in Ucraina e inflazione.

Le incognite: cuneo fiscale e pensioni

I bonus per arginare l’effetto del rialzo dei prezzi non bastano più, servono provvedimenti di ampio respiro e su questo si gioca anche la partita della prossima manovra economica. Una legge di Bilancio complessa, viste le richieste dei partiti e il pressing per nuovo deficit, dove potrebbe trovare spazio il taglio delle tasse (il cuneo fiscale) che pesano sui lavoratori. Ma sul tavolo, tra i dossier economici più complessi, ci sono anche le pensioni, con la fine di Quota 102 a dicembre e una soluzione da trovare in tempo se si vuole evitare che da gennaio servano 67 anni per lasciare il posto.