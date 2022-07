Il M5s non voterà la fiducia di oggi in Senato al dl Aiuti. Il Governo è ora a un passo dalla crisi. "Non condivide la scelta" del suo movimento il ministro D'Incà. Letta e Di Maio chiedono una verifica di maggioranza. Premono per le elezioni Fdi e la Lega, con Salvini che sente Berlusconi e parla di "piena sintonia nel centrodestra". Con ogni probabilità oggi, dopo che l'annuncio del M5S di non votare la fiducia al Senato sul Dl Aiuti si tradurrà in pratica con l'uscita dei parlamentari pentastellati dall'aula di palazzo Madama, Draghi salirà al Colle per per riferire della situazione della maggioranza.