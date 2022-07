Come si è arrivati alla decisione

vedi anche

Dl Aiuti, M5S non voterà fiducia. Conte: al Senato “non parteciperemo"

Quella di ieri per Giuseppe Conte è stata una giornata lunghissima. Per ore il leader del M5s è rimasto in collegamento su zoom con i vertici del partito, in un delicato esercizio di equilibrismo tra il tentativo di evitare il capolinea del governo Draghi e scongiurare nuove spaccature nel Movimento. Dopo settimane di fibrillazioni, l'ex premier ha cercato in ogni modo di mediare tra le richieste di quei parlamentari che da giorni spingono per non votare la fiducia all’esecutivo. E non più facile è stato il confronto telefonico con Mario Draghi, in una sorta di ultimo tentativo per evitare lo strappo, prima della decisione finale. Il Consiglio nazionale non ha intravisto da parte di Draghi chiari segnali di discontinuità. Così emersa la linea prevalente: uscire dall'Aula al momento del voto. Come già avvenuto lunedì alla Camera. Ma a Palazzo Madama il voto è unico, e non sdoppiato come a Montecitorio, dove il M5s ha votato la fiducia ma non il provvedimento.