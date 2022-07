Governo, oggi il Consiglio nazionale del M5S. Draghi vede le imprese

Conte incontra i suoi alla vigilia del voto in Senato sulla fiducia al dl Aiuti, mentre nel Movimento c’è ancora tensione, anche dopo l’apertura del presidente del Consiglio sul salario minimo. Berlusconi: "Draghi sarà l'ultimo presidente del Consiglio di questa legislatura, ma si può andare avanti anche senza i Cinque Stelle" ascolta articolo Condividi

Giornata di incontri per Mario Draghi e Giuseppe Conte, alla vigilia del cruciale voto di domani in Senato sulla fiducia posta dall’esecutivo sul dl Aiuti. In mattinata è previsto il Consiglio nazionale del M5S, nel quale Conte esporrà la sua posizione. Il presidente del Consiglio invece, dopo aver aperto ai 5 Stelle sul salario minimo, oggi incontra le imprese.

Il M5S e il voto al Senato leggi anche Draghi: "Se governo riesce a lavorare continua, altrimenti no" In vista del voto di domani, sarebbero almeno una decina i senatori 5s pronti a uscire dall'Aula, a prescindere dall'indicazione dei vertici. Per quasi tutti gli altri sarebbe "una doccia fredda" se la linea dovesse essere diversa da quella tenuta alla Camera, anche se in molti sarebbero comunque disposti a "turarsi il naso" fidandosi del leader davanti a una "spiegazione motivata" a favore della fiducia. E anche l’apertura di Draghi sul salario minimo non convince tutti: quella delineata dal presidente del Consiglio non è la misura come l’aveva pensata il M5s, e resta forte la convinzione che sia indispensabile uno scostamento di bilancio, ancora una volta definito invece "non necessario" dal presidente del Consiglio.

Berlusconi: "Draghi ultimo premier, ma avanti anche senza M5S" leggi anche Incontro Draghi-sindacati: chiesti interventi urgenti Intanto, intervistato da La Stampa, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi dichiara: "Mario Draghi sarà l'ultimo presidente del Consiglio di questa legislatura, ma si può andare avanti anche senza i Cinque Stelle". Per Berlusconi "però non è possibile che un governo vada avanti se ogni giorno una delle maggiori forze politiche che dovrebbero sostenerlo si dissocia fino a non votare provvedimenti essenziali. Per questo ho chiesto un chiarimento che non è più differibile. Se i Cinque Stelle sono ancora nel perimetro della maggioranza si comportino di conseguenza. Se non lo sono più, lo dicano chiaramente". Quanto al rischio elezioni: "Mi auguro non ci siano, ma se accadesse noi siamo pronti".