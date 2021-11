Ddl Concorrenza, da ambulanti e balneari alla fibra: testo oggi in Cdm

12/12 ©IPA/Fotogramma

RC AUTO - La bozza prevede inoltre che anche le assicurazioni con sede legale in altri Stati membri siano obbligate ad aderire alla procedura di risarcimento diretto per la responsabilità civile auto. Una modifica al codice delle assicurazioni private, per eliminare un potenziale trattamento discriminatorio a danno delle imprese italiane rispetto alle imprese con sede legale in altri Stati membri, che altrimenti hanno maggiori possibilità di praticare tariffe più basse