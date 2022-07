2/12 ©Ansa

INFLAZIONE IN SALITA – A maggio l’inflazione su base annua era in salita del 6,8%. In un mese è cresciuta quindi dell'1,2%. Ancora più alti i valori riportati da Eurostat, con riferimento a tutta l’Eurozona. Lo scorso mese il tasso inflazionistico ha toccato l’8,6% (+0,5% su maggio), spinto soprattutto dal comparto energetico: l’aumento in questo settore, su base annua, a giugno è stato del 41,9% (+1% su maggio)

