1) Non pagate mai direttamente con bonifico. Polizia e Airbnb spiegano di non fidarsi di chi invita a mandare un bonifico: è più sicuro pagare sempre attraverso il sito (che in nessun caso prevede il bonifico come strumento di pagamento). Diffidate anche da chi chiede una caparra: è contrario ai termini del servizio del portale. Di solito Airbnb trattiene l’intera somma dalla carta di credito e la inoltra all’host solo 24 ore dopo l’avvenuto check-in, dando così il tempo al cliente di entrare in casa e verificare che tutto sia come pubblicizzato

