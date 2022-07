Borsa, la reazione di Piazza Affari e l'andamento dello spread

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia

Avvio di seduta negativo per Piazza Affari: gli indici Ftse Mib e Ftse All share segnano un ribasso. Con i primi scambi la situazione peggiora: Milano cede l'1,4% facendo peggio di tutti i listini europei. I venti di crisi di governo incidono subito sullo spread: il differenziale tra Btp e Bund a 10 anni sale in avvio di scambi sui mercati telematici a 207 punti base contro i 199 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp a 10 anni sale di 20 punti base al 3,3% e il bond spagnolo di 15 'basis point', ma anche il Bund tedesco cresce di 10 punti, con lo spread a quota 210.