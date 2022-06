10/11 ©Ansa

"È probabile che, almeno per il momento, tale decisione non impedirà ai mercati di continuare a spingere per un aumento degli spread europei" mentre la stretta monetaria "continuerà a mettere sotto pressione i paesi più fragili dell'Eurozona", commenta Gergely Majoros, membro del comitato Investimenti dell'asset manager Carmignac