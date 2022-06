Aumento tassi di interesse dei mutui: colpa dello spread, ecco perché

Debito pubblico più costoso

Anche il bilancio pubblico soffre il rialzo dello spread, in particolare per un paese indebitato come l'Italia. Gli interessi da pagare sul maxi debito pubblico italiano raggiungono circa i 60 miliardi di euro all'anno, e potrebbero lievitare ulteriormente con il rialzo dei rendimenti dei Btp. Secondo l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, un aumento stabile dell'1 per cento dei rendimenti per tre anni comporterebbe quasi 20 miliardi di euro in più da sborsare per il Ministero dell'Economia.

E oltre agli interessi passivi, lo spread colpisce anche la crescita. Il Def approvato dal Parlamento stima in 0,2 punti la perdita di crescita del 2022 dovuta al rialzo dei tassi. E negli anni successivi, se i rendimenti dovessero salire ancora, la crescita potrebbe rallentare di 1 punto percentuale nel 2024.