Bonus Nido, rimborsi fermi per i nuovi requisiti: cosa sapere

Secondo quanto riportato da alcune famiglie, molte domande risultano accolte, ma la procedura è ferma allo stato “In lavorazione” e il pagamento non risulta erogato. A preoccupare le famiglie è soprattutto la mancanza di un'adeguata informazione da parte dell'Inps: la circolare è disponibile sul sito Inps, ma non ci sono state campagne informative o avvisi diretti ai beneficiari, con Caf e patronati che lamentano di non essere stati informati per tempo

