Bonus Nido, dall’Inps richieste di restituzione nel Salernitano

Introduzione

Ad Altavilla Silentina, in provincia di Salerno, come riporta Ansa, sono arrivate decine di richieste di restituzione del Bonus Nido da parte dell'Inps. L’Istituto ha inviato delle comunicazioni formali con cui viene richiesto il rimborso integrale delle somme percepite, in alcuni casi superiori ai 10mila euro, da versare entro 30 giorni.

Lo rende noto uno dei destinatari delle missive, una mamma lavoratrice, Piera Acito, a cui è stato chiesto di restituire circa 1.800 euro. "Le motivazioni fornite dall'ente parlano di 'indebita percezione' - fa sapere Acito - ma per le famiglie coinvolte si tratta di un vero e proprio paradosso amministrativo: i fondi ricevuti erano stati regolarmente richiesti e concessi secondo le procedure previste, sulla base di documentazione prodotta e accettata. Molti cittadini si ritrovano ora a dover fronteggiare una richiesta economica spropositata, con la sola possibilità, indicata dall'Inps stessa, di provare a rivalersi in un secondo momento su presunti 'responsabili' ancora non identificati. Una responsabilità collettiva che diventa, nei fatti, una colpa individuale"