Ryanair, biglietti in vendita nelle agenzie di viaggio dal 31 luglio

A partire dal prossimo 31 luglio sarà possibile acquistare i biglietti per i voli effettuati da Ryanair anche all'interno delle agenzie di viaggio. "Dopo una complicata trattativa durata nove mesi voltiamo finalmente pagina e apriamo una nuova era tra Ryanair e le agenzie di viaggio italiane grazie a questo storico accordo", ha detto il presidente di Fiavet, Giuseppe Ciminnisi, presentando nella sede di Confcommercio a Roma l'intesa raggiunta con la compagnia aerea che definisce "un accordo che non ha eguali in Italia e forse in nessun altro Paese europeo e speriamo faccia da apripista". "Si superano tutte le criticità che rendevano difficile intermediare i biglietti nell'interesse dei consumatori innanzitutto e delle aziende", ha spiegato Ciminnisi. "Attendiamo entro il 31 luglio il lancio di Travel Agent Direct, una nuova piattaforma per agenti di viaggio italiani con licenza per prenotare legittimamente i voli Ryanair".

Nuova piattaforma a disposizione degli agenti di viaggio

Nell'ambito di questa partnership, la nuova piattaforma consentirà agli agenti di viaggio autorizzati di creare gratuitamente un account Ryanair in modo da poter legittimamente prenotare i voli a tariffa ridotta per i propri clienti, a condizione di garantire la piena trasparenza dei prezzi per tutti i voli/prodotti della compagnia. L'accordo garantisce inoltre ai viaggiatori italiani che i loro dati di contatto corretti siano forniti a Ryanair, assicurando che ricevano importanti informazioni sui voli e sulla sicurezza direttamente nella loro e-mail, senza la necessità di completare la verifica dei clienti. "Siamo lieti di annunciare" - ha detto Dara Brady, Chief Marketing Officer di Ryanair - "la nostra nuova partnership con Fiavet. Grazie a questo nuovo accordo, gli agenti di viaggio italiani autorizzati potranno prenotare per i loro clienti le basse tariffe di Ryanair e il network leader del settore di 3.600 voli giornalieri in oltre 230 destinazioni attraverso una nuova piattaforma dedicata - Travel Agent Direct - a condizione di fornire la piena trasparenza dei prezzi per tutti i nostri voli/prodotti. Ciò significa che i clienti vedranno solo i prezzi reali di Ryanair, oltre alla garanzia che i loro veri dati di contatto saranno forniti alla compagnia, in modo da poterli contattare direttamente per informazioni essenziali sul loro volo. Questa partnership è un'ottima notizia sia per l'industria turistica italiana che per i viaggiatori italiani, e proprio in tempo per la stagione estiva 2025".