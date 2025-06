Vini dealcolati, dopo approvazione del Dl Fisco produzione più vicina

In una nota, il segretario generale di Unione italiana vini (Uiv), Paolo Castelletti ha espresso il proprio apprezzamento per lo sblocco del decreto legge e auspica "una pronta risposta da parte dei due dicasteri preposti al fine di rendere attuativo un decreto che il settore attende da tempo" ascolta articolo

L'approvazione del decreto-legge fiscale di ieri "ha sbloccato lo stallo sui vini dealcolati, che rischiava di protrarsi sino al 2026. Ora i ministeri dell'Economia e dell'Agricoltura potranno lavorare già da subito al decreto interministeriale che definirà le condizioni e le autorizzazioni fiscali relative alla produzione di dealcolati anche in Italia". Così, in una nota, il segretario generale di Unione italiana vini (Uiv), Paolo Castelletti che esprime apprezzamento per quanto stabilito ieri e auspica "una pronta risposta da parte dei due dicasteri preposti al fine di rendere attuativo un decreto che il settore attende da tempo". Quello fiscale rimane infatti, sottolinea l'Uiv "l'ultimo nodo da sciogliere per consentire, finalmente, alle imprese italiane di dealcolare in Italia".

Le misure precedenti L'Unione Italiana Vini ricorda che alla fine di marzo il decreto-legge n.43 ha modificato il Testo Unico delle Accise inserendo l'articolo 33-ter per disciplinare il processo di dealcolazione in ambito fiscale, rinviando a un decreto interministeriale dei ministeri dell'Economia e dell'Agricoltura la definizione delle condizioni relative all'assetto del deposito fiscale e le modalità semplificate di accertamento e di contabilizzazione dell'accisa per questi prodotti.