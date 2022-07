Usa, inflazione record al 9,1%: mai così alta dal 1981

Economia

Euro-dollaro, raggiunta la parità: cosa cambia per gli italiani

Per la prima volta da novembre 2002, l’euro è sceso alla parità col dollaro. L’aumento dei prezzi delle materie prime e la crisi energetica hanno contribuito a svalutare l’euro e rafforzare il biglietto verde, che ora si equivalgono. Ma cosa cambia per le tasche degli italiani?

Un euro vale un dollaro: la parità tra le due valute non si vedeva da vent’anni, quando la moneta unica europea era stata adottata da meno di 365 giorni. A causare il livellamento la difficile situazione dell’economia europea. Ma una moneta debole non è sempre una brutta notizia per gli affari

Come ricorda Repubblica, all’inizio del 2021 in un McDonald’s bastavano 6,7 euro per acquistare un Big Mac (7,99 dollari negli Stati Uniti). Oggi con la parità monetaria, il celebre panino ci costerebbe 7,99 euro