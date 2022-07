Inflazione, il governo: nuovi aiuti e taglio tasse sul lavoro

Entro fine luglio nuove misure per famiglie e imprese contro il carovita. Ma oltre a bollette e carburanti, si pensa a interventi duraturi, come il taglio delle tasse che pesano sui lavoratori e il salario minimo. Palazzo Chigi ne ha iniziato a discutere coi sindacati, da cui arrivano aperture

Il governo metterà ancora mano al portafoglio ed entro la fine del mese arriveranno nuove misure per tentare di frenare l’effetto dell’inflazione sulle tasche degli italiani. Un intervento che si preannuncia "corposo", dopo i circa 33 miliardi già stanziati nell’ultimo anno contro il caro-energia e l’aumento dei prezzi in generale.

Interventi strutturali contro il carovita

Non sappiamo quanti soldi ci saranno sul piatto ma Mario Draghi spiega che gli interventi riguarderanno famiglie e imprese, con in primis ancora bollette e carburanti, e maggiori tutele per chi è già in difficoltà e sente di più il carovita. Non si può però andare avanti solo coi bonus e Palazzo Chigi promette interventi strutturali, cioè che dovrebbero avere un effetto duraturo contro i rincari che erodono gli stipendi. Il premier quindi invoca "un nuovo patto sociale" per gestire l'emergenza, un'idea apprezzata dal numero uno di Confindustria Carlo Bonomi, secondo il quale di fronte agli alti costi sostenuti dalle aziende e la perdita di potere d'acquisto dei lavoratori i problemi vanno "affrontati insieme".

Taglio al cuneo fiscale per i lavoratori

In questo senso, l’incontro tra governo e sindacati: un primo passo per discutere il taglio delle tasse che pesano sui dipendenti (il cosiddetto cuneo fiscale), in modo da rendere più pesante la busta paga di chi ha redditi bassi, e il salario minimo. Su quest’ultimo, Cgil, Cisl e Uil hanno mostrato apertura alla proposta del ministro del Lavoro Andrea Orlando, che punta a fissare per legge un livello minimo di retribuzione per ogni settore in base al contratto di categoria migliore. Una sorta di compromesso che potrebbe aiutare i tanti precari con scarse garanzie. Ma c’è anche la volontà di accelerare sui contratti collettivi scaduti: rinnovarli è necessario per aggiornare le paghe. Ci sono anche le pensioni, sulle quali i sindacati premono per soluzioni di flessibilità ma che hanno costi alti.

Il nodo risorse

Insomma, la lista è lunga e servono molte risorse, tanto che gli stessi sindacati suggeriscono - tra le altre cose - il ricorso a nuovo deficit (con uno scostamento di bilancio), cioè altri denari da chiedere in prestito sui mercati. Ma Draghi continua a respingere questa ipotesi, che finirebbe per appesantire ancora di più il nostro debito, e assicura: per il momento non lo vediamo necessario.