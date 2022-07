Decreto Aiuti, dal Superbonus al Reddito di cittadinanza: le novità

5/12 ©Ansa

REDDITO DI CITTADINANZA. Il reddito di cittadinanza salta anche con i no ai privati. Le offerte da parte di datori di lavoro non pubblici, infatti, varranno come quelle avanzate attraverso i centri per l'impiego. Rispettando i meccanismi della “congruità”, faranno numero nel conteggio dei rifiuti che portano alla perdita dell'assegno. Dopo due no a offerte “congrue”, d'ora in poi sia pubbliche sia private, se si vorrà mantenere il reddito si sarà costretti necessariamente ad accettare. Con il terzo no non si avrà più diritto al beneficio

