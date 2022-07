M5S e dl Aiuti

La tensione legata al caso Draghi-Conte sembra essersi abbassata, anche alla luce dell’orizzonte temporale piuttosto ampio che il leader del M5S ha delineato per le riposte chieste al premier sul documento in 9 punti su reddito di cittadinanza, salario minimo, decreto dignità, aiuti a famiglie e imprese, transizione ecologica e cashback fiscale: "Siccome vogliamo risposte vere e risolutive non ce le aspettiamo domani mattina. È chiaro che non stiamo rinviando a dopo estate. Si tratta di giorni, sicuramente entro luglio, poi si dovrà lavorare alle soluzioni". Un primo banco di prova per misurare le reali intenzioni dei 5 Stelle è il passaggio in Parlamento del dl Aiuti. Salvo colpi di scena, i pentastellati - a riprova delle intenzioni di non strappare con il governo - alla Camera dovrebbero approvare la fiducia e astenersi sul provvedimento, al Senato potrebbero uscire dall'Aula al momento di esprimersi sul testo, a loro poco gradito a causa della questione termovalorizzatore di Roma. Ma Conte sull’argomento è rimasto vago: "La fiducia? Decideremo con i capigruppo. Saprete presto...". E, alla congiunta con i parlamentari, Conte lascia un messaggio al Pd: "Noi usciamo dall'esperienza del Conte 2" in cui "abbiamo costruito un progetto politico e realizzato una serie di iniziative politiche nel segno della giustizia sociale. Questo ci spinge a continuare il dialogo in particolare con il Pd e Leu. Però le alleanze per noi non sono un dato acquisito una volta per tutte. Si basano su obiettivi condivisi e reciproco rispetto. Occorre lealtà e correttezza, altrimenti a noi non interessa un'alleanza per prendere voti in più. I diktat ci lasciano indifferenti".