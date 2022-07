Di Battista: "Anche oggi l'M5S esce dal governo Draghi domani"

Il post di Di Battista

In merito al timore di un possibile strappo, Di Battista fa il suo pronostico con ironia: “Magari il Movimento uscirà dal governo dopo l'estate, quando i parlamentari avranno maturato la pensione. Magari uscirà dopo la finanziaria, momento d'oro per chi è alla ricerca di denari da trasformare in markette elettorali. O forse non uscirà mai”. Di Battista scrive come un fiume in piena e attacca: “Intanto anche i più irriducibili sostenitori del Movimento, gli ultimi giapponesi direi, si domandano come sia stato possibile ridurre la più grande forza politica del Paese nella succursale della pavidità e dell'autolesionismo" conclude sui social.