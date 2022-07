6/12

CUNEO FISCALE - Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha ribadito come l'unica soluzione da percorrere per "mettere più soldi nelle tasche degli italiani" è quella di "abbassare il cuneo fiscale". Un provvedimento "choc e consentirà di dare una mensilità in più all'anno per tutta la vita lavorativa. Servono 16 miliardi per una riforma strutturale. Le risorse ci sono, il governo ha annunciato nel Def che ci saranno 38 miliardi di entrate fiscali in più e credo che il 50% si può restituire”

