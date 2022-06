5/10 ©IPA/Fotogramma

Poi c’è il taglio del cuneo. Secondo il Messaggero sarà operativo per coloro che guadagnano meno di 35mila euro che però già beneficiano di uno sgravio intorno all’0,8 per cento. Probabile che il governo decida di raddoppiarlo, passando all’1,6 per cento, e che lo renda attivo a partire da settembre fino a fine 2022. I lavoratori avrebbero 70/80 euro in più in busta paga al mese e il costo sarebbe di 2,5 miliardi. L’operazione sarà resa strutturale con la prossima finanziaria

Cuneo fiscale, cosa prevede la proposta di Confindustria