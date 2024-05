F1, Verstappen vince la sprint race a Miami. Alle 22 le qualifiche

Sul circuito statunitense, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc. Alle loro spalle Sergio Perez su Red Bull e Daniel Ricciardo. Quinta piazza per l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Ritiro per la McLaren di Norris

Max Verstappen ha vinto la gara Sprint del Gp di Miami, la seconda della stagione del mondiale di Formula 1. Sul circuito statunitense, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc. Alle loro spalle Sergio Perez su Red Bull e Daniel Ricciardo. Quinta piazza per l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Ritiro per la McLaren di Norris. Appuntamento alle 22 di questa sera con le qualifiche in vista della gara di domani.

Le parole di Verstappen dopo la vittoria

"Non sono partito benissimo con la frizione, ma poi siamo andati puliti in curva 1. Non è stata una gara del tutto perfetta, abbiamo qualcosa da migliorare. Vincere è bello, sono contento: la vittoria ci dà qualche punto da mettere in cascina. La macchina in Cina era molto facile da guidare, qui meno: c'è da migliorare in vista della gara", ha detto il pilota olandese dopo il suo successo nella sprint race.