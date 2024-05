Serie A, Monza-Lazio 2-2. Sassuolo-Inter 1-0. LIVE

All'U-Power Stadium finisce in parità: reti di Immobile e Vecino per i biancocelesti e doppietta di Djuric per i padroni di casa. I nerazzurri campioni d'Italia ospiti al Maipei Stadium

SASSUOLO (3-5-2) : Consigli; Erlic, Ferrari, Kumbulla; Toljan, Lipani, Matheus Henrique, Thorstvedt, Doig; Pinamonti, Laurienté. All. Ballardini INTER (3-5-2) : Audero; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi

La cronaca di Monza-Lazio (GLI HIGHLIGHTS)

Il Monza sfiora subito il gol con un lancio di Djuric che finisce sul palo, ma è la Lazio a passare in vantaggio a pochi minuti dal fischio d’inizio: al 11’ capitano Immobile la porta sull’1-0. I padroni di casa si avvicinano al pareggio una decina di minuti dopo, con un colpo di testa di Carboni che però non entra. Poi un’altra occasione mancata con Bondo sul finire del primo tempo. Nella ripresa la partita si riapre al 73’ con un gol di Djuric inizialmente annullato ma poi confermato dal fuorigioco semiautomatico. La Lazio ribatte all’83’ con una rete di Vecino: è 2-1 per gli ospiti. Ma i ragazzi di Palladino non si danno per vinti: nei recuperi è ancora Djuric a far breccia nella porta avversaria.

Il tabellino di Monza-Lazio 2-2

Gol: nel pt 11' Immobile (L), nel st 30' Djuric (M), 39' Vecino (L), 45'st+2 Djuric (M)

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli (21'st Donati), Izzo, Marì, Kyriakopoulos (21'st Akpa Akpro); Pessina, Bondo (41'st Caprari); Colpani, Carboni V. All: Palladino.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi (19'st Cataldi), Kamada (19'st Vecino), Zaccagni (31' pt Casale); Anderson (37'st Pedro), Luis Alberto; Immobile (19'st Castellanos). All: Tudor.

Ammoniti: nel pt Zaccagni, Casale e Kamada (L) per gioco falloso, nel st Romagnoli, Patric e Vecino (L) per gioco falloso, Cataldi (L) e Donati (M) per comportamento scorretto.