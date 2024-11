Atp Finals 2024, le partite in programma oggi. Stasera Sinner-Medvedev

Il numero 1 al mondo incontra il russo per la 15° volta in carriera e la sesta del 2024: all’altoatesino basta un set (oppure una sconfitta in due set con non più di quattro games di scarto) per la qualificazione matematica alla semifinale. Oggi anche la sfida Fritz vs De Minaur. Il torneo è tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner torna in campo alle Atp Finals di Torino. Stasera, inizio previsto 20.30, all’Inalpi Arena sfiderà Daniil Medvedev: al numero 1 del mondo basta un set (oppure una sconfitta in due set con non più di quattro games di scarto) per la matematica qualificazione alla semifinale. Sempre per il girone "Nastase", oggi c’è anche la sfida Fritz vs De Minaur. Per il doppio sono in programma Mektic/Koolhof vs Heliövaara/Patten e Granollers/Zeballos vs Purcell/Thompson. Il torneo è tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.