Sorteggio Atp Finals 2024, attesa per girone e avversari di Sinner

Oggi, a Torino, è il giorno dei sorteggi delle Atp Finals, che vanno in scena dal 10 al 17 novembre (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Appuntamento alle 12.45, quando si conosceranno gli avversari nel round robin. Occhi puntati su Jannik Sinner : il n. 1 al mondo è stato inserito di diritto nel gruppo A. La prima testa di serie del gruppo B sarà, invece, Sascha Zverev. L’azzurro rischia di incrociare Carlos Alcaraz già nella fase a gironi. Lo spagnolo, infatti, è sulla carta il più pericoloso della seconda fascia, insieme a Daniil Medvedev. Il grande assente dell’edizione 2024 delle Finals è Djokovic che ha annunciato il forfait e non difenderà il titolo.

Il regolamento

Ma come funziona il regolamento delle Atp Finals? La testa di serie numero 1, in singolare e in doppio, è inserita nel Gruppo A, e la numero 2, in singolare e doppio, nel Gruppo B. Vengono poi estratte, a coppie di due, le teste di serie numero 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. La prima estratta in ciascuna coppia è inserita nel Gruppo A, l'altra nel gruppo B. Ogni giocatore/coppia di doppio affronta tutti gli altri rivali nel girone. I primi due classificati nei vari gironi si qualificano poi per le semifinali. Il giocatore o il team primo nel Gruppo A affronta il giocatore o il team secondo nel Gruppo B e viceversa. Nel sorteggio del singolare maschile, per fasce, la situazione è questa:

Prima fascia: Jannik Sinner (Ita) e Alexander Zverev (Ger)

Seconda fascia: Carlos Alcaraz (Esp) e Daniil Medvedev

Terza fascia: Taylor Fritz (Usa) e Casper Ruud (Nor)

Quarta fascia: Alex De Minaur (Aus) e Andrey Rublev