Sinner, guadagni record nel 2024: 16,6 milioni solo dai tornei

Introduzione

L'azzurro è quello che ha incassato più di tutti nell'ultimo anno. E nei guadagni pesa, soprattutto, il ricco montepremi vinto al Six Kings Slam, lo show milionario in Arabia che ha riunito i grandi del tennis e che Jannik ha vinto, battendo in finale il rivale spagnolo Alcaraz e aggiudicandosi 5,5 milioni di euro.

Pesano anche le vittorie di due Slam (Australian e Us Open) così come dei Masters mille di Miami e Shanghai. Da giocare ci sono ancora il torneo di Bercy e poi le Atp Finals di Torino. L'altoatesino potrebbe arrivare a un totale massimo di 21 milioni di euro in una stagione, una cifra mai raggiunta finora.

Oltre ai montepremi dei tornei, ci sono poi gli sponsor. Quello decisamente più remunerativo è la Nike a cui Jannik è legato dal 2019 e che gli garantirebbe circa 15 milioni all'anno