La Roma stupisce con la terza maglia: per i giallorossi un kit inedito

Per la prossima stagione la Roma vestirà una terza maglia che rompe con la tradizione, scegliendo il biancoverde come colorazione di base. Il terzo kit per la stagione 2025-26 debutterà sabato 26 luglio, in occasione dell'amichevole contro il Kaiserslautern, ed è ispirato ai parchi e alle aree verdi della Capitale. "Il design" - si legge nel comunicato ufficiale di presentazione - "riflette i colori e le atmosfere di questi spazi, offrendo un look fresco e distintivo per la nuova stagione".