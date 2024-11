Paura per Fritz e Riddle a Londra, un ladro tenta di entrare in casa

Attimi di paura per il tennista numero 6 al mondo e per la compagna influencer. La disavventura della coppia è stata raccontata in una serie di storie su Instagram, nelle quali Morgan Riddle cerca di smorzare la tensione di quei momenti facendo ironia sul suo compagno: "Tra tutte le potenziali armi in casa, quest'uomo afferra una racchetta da tennis"

Disavventura a Londra per il tennista Taylor Fritz e per l’influencer Morgan Riddle. Durante la notte trascorsa in una casa in affitto presa su Airbnb, intorno alle 4 per la precisione, la coppia è stata svegliata da qualcuno che ha tentato di digitare il codice di accesso all’abitazione. Pensando subito al tentativo di un ladro, il tennista numero 6 al mondo è scattato in piedi e nel tentativo di difendersi ha afferrato come arma la sua racchetta da tennis. Per fortuna il potenziale intruso non è riuscito a portare a termine il suo tentativo.