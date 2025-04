Perù, ex presidente Humala condannato a 15 anni di carcere

La polizia peruviana ha arrestato l'ex presidente Ollanta Humala dopo la lettura della sentenza con cui è stato condannato a 15 anni di reclusione, così come la moglie Nadine Heredia, per l'accusa di riciclaggio. L'ex presidente è stato trasferito nella camera penitenziaria del palazzo di Giustizia. Lo riporta il sito del quotidiano peruviano La Republica. Il tribunale ha ordinato una "esecuzione cautelare immediata della sentenza". La corte ha confermato l'ipotesi dell'accusa, dopo aver sottolineato che i contributi ricevuti dal Partito Nazionalista per le campagne presidenziali del 2006 e del 2011 provenivano illegalmente dal Venezuela e dalla società di costruzioni brasiliana Odebrecht. Questa sentenza - evidenzia il quotidiano La Republica - costituisce un precedente nei procedimenti giudiziari a carico degli ex presidenti e degli ex candidati, poiché è la prima decisione per riciclaggio di denaro per i contributi alle campagne presidenziali.