Perù, dichiarato lo stato d'emergenza a Lima contro la criminalità

Quasi 2 mila omicidi

Un gruppo di 33 parlamentari del Perù ha presentato in parlamento una mozione di sfiducia contro il ministro dell'Interno, Juan José Santiváñez, accusato di incapacità nel contrastare l'ondata di violenza criminale che travolge da mesi il Paese. L'iniziativa è stata promossa dalla deputata Susel Paredes, che ha ottenuto l'ultima firma necessaria per chiedere le dimissioni di Santiváñez, poche ore dopo la dichiarazione di un nuovo stato di emergenza nelle provincie di Lima e Callao. Secondo i dati ufficiali, nel corso dei 300 giorni di Santiváñez alla guida del ministero, si sono verificati 1.800 omicidi. In attesa che la mozione venga discussa in aula, riferisce il quotidiano peruviano La Repùblica, a chiedere l'uscita del ministro sono numerosi partiti, tra cui Fuerza Popular, Acción Popular, Avanza País e Renovación Popular. Anche Peru Libre si è recentemente espresso contro Santiváñez chiedendo una "riorganizzazione immediata del ministero e della Polizia nazionale “i cui piani e strategie contro l'insicurezza dei cittadini sono falliti", si legge in una nota.