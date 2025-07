Juve, Douglas Luiz non si presenta al raduno provvedimenti per assenza

Il centrocampista non si presenta alla Continassa senza spiegazioni: la società valuta provvedimenti disciplinari mentre cresce l’ipotesi mercato estivo ascolta articolo

Alla ripresa del ritiro estivo della Juventus presso la Continassa, solo un volto manca all’appello: Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, acquistato nella scorsa sessione di mercato dall’Aston Villa per circa 50 milioni, non si è presentato al primo allenamento del 24 luglio, senza alcuna comunicazione ufficiale da parte sua. Un'assenza che rompe gli schemi rispetto ai compagni Jonathan David e Francisco Conceiçao, entrambi giustificati per non essere presenti, e scatena l’ira della dirigenza.

Provvedimenti in arrivo, futuro in bilico La Juventus è pronta ad adottare misure disciplinari nei confronti di Luiz per comportamento non professionale. L’episodio, considerato grave, potrebbe accelerare la sua uscita dal club: la proprietà avrebbe già comunicato al calciatore di cercare una nuova sistemazione per la stagione 2025‑26. Vedi anche Chi è Francois Modesto, il nuovo direttore tecnico della Juve