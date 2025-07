Chi è Francois Modesto, il nuovo direttore tecnico della Juve

Nel curriculum dell'ex calciatore del Cagliari dal 1999 al 2004 le esperienze con Olympiacos e Nottingham Forest, ma Modesto aveva già ricoperto il ruolo di direttore tecnico in Serie A a Monza

François Modesto è il profilo scelto dalla Juventus per il ruolo di direttore tecnico. Le indiscrezioni delle ultime ore trovano conferma, il dirigente francese entrerà nell'area tecnica del club bianconero, mentre Damien Comolli - direttore generale - rimarrà comunque il riferimento principale per la società. Nel suo curriculum le esperienze con Olympiacos e Nottingham Forest, ma Modesto aveva già ricoperto il ruolo di direttore tecnico in Serie A a Monza. Nel nostro campionato Modesto aveva militato anche da giocatore nelle fila del Cagliari tra il 1999 e il 2004.